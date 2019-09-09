Wikipedia için Türkiye'de yeni gelişme

Sulh Ceza Hâkimliği'nin erişim engeli kararı, Wikimedia Vakfı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne 'AYM) taşındı. Yüksek mahkeme, müracaatı 11 Eylül'de görüşecek.
Wikipedia'nın 2 yıl 4 aydır yasaklı olmasını Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Erol Önderoğlu ile İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi kurucusu avukat Gökhan Ahi T24'e değerlendirdi.
AİHM'E MÜRACAAT EDİLİNCE AYM DOSYAYI GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİ
Bilgi edinme hakkına sansür getirildiğini ifade eden Erol Önderoğlu ile Gökhan Ahi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) müracaatın ardından AYM'nin dosyayı görüşmeye aldığının altını çizdi.
Önderoğlu, "AYM'nin pilot davaları öne çekme konusunda yavaş davrandığını görüyoruz." dedi.
Sulh ceza hâkimliklerinin idari kurumların kararını onaylama mercine dönüştüğünü belirten Gökhan Ahi de AYM'nin muhtemel 'ihlal' kararının bağlayıcı olduğunu söyledi.