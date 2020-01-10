Samanyolu Haber /Teknoloji / Wikipedia yasağı ne zaman son bulacak? /10 Ocak 2020 12:27

Wikipedia yasağı ne zaman son bulacak?

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı vermesine rağmen Wikipedia, Türkiye'de hâlâ erişime açılmadı.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine 6'ya karşı 10 oy ile hükmetti. 

Yüksek Mahkeme,  sulh ceza hâkimliğinden 970 gündür erişime kapalı  Wikipedia'nın yasağının kaldırılmasını istedi.

Ceza hukukçusu Adem Sözüer, karar ile Wikipedia'nın yeniden erişime açılacağını duyurdu. 

HÜKÜMET GEREKÇELİ KARARA KADAR BEKLEYECEK

Sosyal medyada paylaşım yapan Sözüer, "Anayasa Mahkemesi, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı. 6’ya karşı 10 oy ile alınan karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak." ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yayımlandığında erişime açılacağını kaydetti.

 
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