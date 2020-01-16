Samanyolu Haber /Gündem / Wikipedia'dan Türkiye'ye hoşgeldiniz mesajı /16 Ocak 2020 19:22

Wikipedia'dan Türkiye'ye hoşgeldiniz mesajı

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından erişime açılan Wikipedi, Türkiye için resmi Instagram hesabından ‘hoşgeldiniz’ mesajı paylaştı.

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2.5 yılın ardından yeniden erişme açılan Wikipedia, yasağın kaldırılmasının ardından ‘hoşgeldiniz’ mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en güzel hediye Türkiye'de engelin kaldırılması" denildi.

Wikipedia’nın Instagram hesabından Hoşgeldiniz, Türkiye görseliyle paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:"Wikipedia'nın doğum gününde aldığımız en iyi hediye? Türkiye'de engelin kaldırılması! Geçtiğimiz günlerde ülkenin en üst mahkemesinin engeli anayasaya aykırı bulmasının ardından engel kaldırıldı. 

Türkiye'den kullanıcıların dünyadaki en büyük küresel diyalogda ülkelerinin kültürel ve tarihi hakkında yeniden katkıda bulunabilmesini kutluyoruz! #TekrarHoşGeldinTürkiye" 
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