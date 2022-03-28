Samanyolu Haber /Gündem / Will Smith Oscar’da eşiyle dalga geçen sunucuyu tokatladı /28 Mart 2022 10:52

Will Smith Oscar’da eşiyle dalga geçen sunucuyu tokatladı

94. Oscar Ödülleri Töreni’nde Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı. Tokat, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında geldi.

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94. Oscar Ödülleri Töreni’nde Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı. Tokat, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında geldi.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith’in saçsız başı hakkında, “Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum” diye espri yapan Rock’ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.


Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, “Eşimin adını ağzına alma bir daha” diyerek sunucuya bağırdı.

Daha sonra ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

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