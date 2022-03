Will Smith'in tokatı Hollywood'u ikiye böldü

"Olay, geceyi ve diğer ödül alan sanatçıları gölgede bıraktı"









Hollywood'da bazı ünlüler ise Smith'in davranışını destekler bir tavır takındı.

Akademi'nin Smith'in En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını elinden alabileceğini görüştüğüne dair söylentilerin ortasında Smith, ödülü alırken yaptığı özür konuşmasındakinden çok daha güçlü bir özür mesajını sosyal medya platformlarından paylaştı. Özründe Rock'ı da ihmal etmeyen oyuncu, Instagram'da "Şiddetin tüm biçimleri zehirli ve yıkıcıdır" dedi.Smith, yaşadığı 'şiddet patlaması'ndan dolayı pişmanlık duysa da sosyal platformlarda ve Hollywood'da yaşananlara karşı verilen tepkiler iki kampın oluştuğunu gösterdi.West Side Story filminin yıldızı, "Dürüst olmak gerekirse bu durumun arkadaşımın kazanma sevincini azalttığını düşündüm ve kendimi buna kanalize ettim" dedi. Çok önem vermedim diyemem ama kendi kendime 'buna gerek yoktu, arkadaşım Oscar kazandı' dedim.Aktörise Rock'ın Jada Pinkett-Smith hakkındaki şakasının gereksiz olduğunu gözlemlemesine rağmen, Smith'in taşkınlığını da onaylamadı."Bakın, kimse bunu yapmamalı. Bu yapılsa bile ikinci aşamaya geçilmemeli".En iyi kısa animasyon filmi ödülünü kazanan, başlangıçta o anın bir mizansen olduğunu düşündüğünü, ancak olayın geceyi "gölgede bıraktığı" konusunda Garcia-Lee ile aynı fikirde olduğunu söyledi."Eminim ki ikisi de bu konuda çok kötü ve gergin hissediyordur. Bu muhtemelen tüm gösteriyi gölgede bıraktı. O halde hadi bunu unutmaya çalışalım" dedi.Komedi çevrelerinde pek çok stand up ve yazar, Smith'in eyleminin kendilerini dehşete düşürdüğünü ifade etti. Stand-up komedyeni, Twitter'da "Size bir şey söyleyeyim, sahneye çıkıp bir komedyene fiziksel olarak saldırmak çok kötü bir uygulamadır" diye yazdı.Griffin, 2017'de başkanın kopmuş kafasına benzemek için Donald Trump'ın yaptığı bir maskeyle poz verdikten sonra ölüm tehditleri almıştı. Komedyen, çıktığı mekanların güvenlik eksiklikleri nedeniyle gösterilerini iptal etmek zorunda kaldığını iddia etmişti.Altın Küre ödülü sahibi, Smith'e sempati duyduğunu söylerken, 'The Good Place'in yıldız oyuncularından, Malcolm X'in Amerika'daki siyahi kadınları savunmakla ilgili bir alıntısını tweetleyerek Smith'e empati ile yaklaşılmasını isteyerek destek verdi.Jamil mesajında, “Will Smith, 'Bugün olmaz' dedi. (Rock'u) kesinlikle yere serecek kadar büyük bir adam, bir dünya sahnesinde eşinin saç dökülmesiyle dalga geçen Chris'in zar zor hareket etmesini sağlayacak yumuşak bir tokat attı" ifadelerini kullandı. "İki yıl boyunca #protectBlackwomen deyip sonra Will'i burada kınıyoruz demeyin. Haydi oradan…"Rapçi ve şarkıcıda Smith çiftine destek mesajında,"Saçını kazıtacak kadar kaybetmenin nasıl bir his olduğunu hayal edin" dedi.Aşı şüpheciliği nedeniyle bu yılın başlarında tartışmalara neden olan Minaj, "Bununla başa çıkmanın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Bunun için pek çok kez ağladığını düşünmüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.