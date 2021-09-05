Windows 11 BETA sürümü beğenilmedi

Henüz test aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcının erişimine izin verilen Windows 11 verdiği hata ile gündemde.





Microsoft, yeni Windows 11’i ortaya çıkarırken daha azı daha fazladır mottosuyla hareket etmiş ancak işletim sistemine reklamlar da eklemişti. Hâlâ beta sürümünde olan Windows 11’de kullanıcıların hayatlarına reklamların girmesiyle beraber başlat menüleri ve görev çubukları çöktü.





Reklam, masaüstü çubuğunu çökerterek, Windows’un hayati özelliğini erişilemez hale getirdi. Microsoft, bu hatadan etkilenen kullanıcıların işletim sistemlerinde sorunu gidermeleri için bir düzeltme paylaşsa da kullanıcıların eleştiri oklarına maruz kaldı.