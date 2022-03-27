Samanyolu Haber /Teknoloji / Windows güncellemesinde büyük problem /27 Mart 2022 11:07

Windows güncellemesinde büyük problem

Miscrosoft'un Ocak ayından itibaren yayımladığı güncellemelerde büyük hatalar tespit edildi. Yüklenen Windows güncellemeleri, kurtarma disklerini çalıştırmıyor.

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Microsoft'ta Windows güncellemeleri sebebiyle hatalar devam ediyor. Son olarak Windows 11 yüklü bilgisayarlar 'Her şeyi kaldır' seçeneğini kullanarak sıfırlandığında, kullanıcı dosyaları silinmesi gerekirken hala yerinde durduğu ortaya çıkmış ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellemeyle bu hata düzeltilmişti.

WİNDOWS KURTARMA DİSKLERİ ÇALIŞMIYOR
Son gelen bilgilere göre, Windows 10 ve 11 sürümlerini etkileyen yeni bir problem daha tespit edildi.

Shift Delete'in haberine göre, Microsoft’un destek sayfasında paylaşıltığı bilgi şöyle:

11 Ocak 2022’den sonra yayınlanan bir Windows güncellemesini çalıştıran hiçbir bilgisayar, Denetim Masası’ndaki Yedekleme ve Geri Yükleme (Windows 7) aracını kullanarak oluşturulan bir kurtarma diskini kullanamayacak. 

Yedekleme ve Geri Yükleme (Windows 7) uygulamasını kullanarak sistemin imajını CD veya DVD gibi bir fiziksel diske yedeklenebiliyor. 

Bilgisayarda bir çökme yaşandığı zaman bu disk sayesinde rahatlıkla sistem kurtarılabiliyor. Böylelikle çöken bilgisayar, format atmaya gerek kalmadan düzeltilebiliyor.

Sorundan etkilenen Windows sürümleri şu şekilde:

Windows 10 Sürüm 1607, Windows 10 Sürüm 1809, Windows 10 Sürüm 1909, Windows 10 Sürüm 20H2, Windows 10 Sürüm 21H1, Windows 10 Sürüm 21H2 ve Windows 11

DÜZELTME GELECEK
Microsoft konuyla ilgili açıklamasında hatanın farkında olduklarını ve düzeltme için çalıştıklarını belirtti. En kısa sürede bir güncelleme yayınlayarak sorunu çözeceklerini vurgulayan teknoloji devi, 11 Ocak 2022’den önce yayınlanan bir Windows güncellemesi yüklü olan bilgisayarlarda ise kurtarma disklerinin sorunsuz çalıştığını aktardı.
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