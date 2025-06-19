WISE Institute’den dikkat çeken Hocaefendi çalıştayı

WISE Institute her yıl düzenlediği çalıştaylarına bu yıl dikkat çeken bir çalıştayla devam ediyor. Çalıştayın ana konusu ruhunun ufkuna yürüyen muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve onun ilim, maneviyat ve liderlik yönleri olacak.





Çalıştay bu yıl 20 – 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Çalıştayın teması, “M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Üç Yönü: İlim, Maneviyat, Liderlik” olarak belirlendi. Farklı disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve entelektüel çevreleri bir araya getirecek olan program, bilgi paylaşımı ve derinlemesine tartışmalara ev sahipliği yapacak.





Çalıştayda, Hocaefendi’nin liderlik vizyonu, ilmi katkıları ve manevi derinliği akademik bir çerçevede ele alınacak. Bu kapsamlı etkinlik, onun mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı ve anlamayı amaçlıyor.





Program hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:



