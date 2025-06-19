Samanyolu Haber /Gündem / WISE Institute’den dikkat çeken Hocaefendi çalıştayı /19 Haziran 2025 13:20

WISE Institute’den dikkat çeken Hocaefendi çalıştayı

İslam düşüncesi, evrensel ahlaki değerler ve modern çağın meselelerini ele almak amacıyla her yıl çalıştaylar düzenleyen Wisdom Islamic Studies and Education Institute (WISE), 2025 yılı çalıştayını Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hatırasına adadı.

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WISE Institute her yıl düzenlediği çalıştaylarına bu yıl dikkat çeken bir çalıştayla devam ediyor. Çalıştayın ana konusu ruhunun ufkuna yürüyen muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve onun ilim, maneviyat ve liderlik yönleri olacak.   

Çalıştay bu yıl 20 – 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Çalıştayın teması, “M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Üç Yönü: İlim, Maneviyat, Liderlik” olarak belirlendi. Farklı disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve entelektüel çevreleri bir araya getirecek olan program, bilgi paylaşımı ve derinlemesine tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Çalıştayda, Hocaefendi’nin liderlik vizyonu, ilmi katkıları ve manevi derinliği akademik bir çerçevede ele alınacak. Bu kapsamlı etkinlik, onun mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı ve anlamayı amaçlıyor.

Program hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

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