Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Afganistan'a ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor /18 Aralık 2021 07:27

ABD, Afganistan'a ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin, daha önce Afgan ordusu için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan üzerinde düşündüğü öne sürüldü.

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.

Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.

Söz konusu ekipmanlar arasında Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu iddia eden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.
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