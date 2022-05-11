Samanyolu Haber /Dünya / WSJ: Biden'dan F-16'lar için onay çıktı /11 Mayıs 2022 17:05

WSJ: Biden'dan F-16'lar için onay çıktı

ABD'de Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istedi.

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The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yetkililer Biden yönetiminin söz konusu anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre'deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mart ayı sonunda ABD ile F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu; sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın kendisine bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımını Kongre'ye sunacağı bilgisini verdiğini de belirtmiş ve S-400'lerin ise Türkiye'nin malı olduğunu ve bu konudaki tartışmaların Türkiye için artık kapanmış olduğunu dile getirmişti.
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