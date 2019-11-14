Samanyolu Haber /Gündem / WSJ haberi: AKP, ABD'de Hizmet gönüllerini fişlemek için şirketle anlaştı /14 Kasım 2019 11:21

WSJ haberi: AKP, ABD'de Hizmet gönüllerini fişlemek için şirketle anlaştı

Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sebebiyle ABD basınında AKP hükümetinin bu ülkedeki tartışmalı faaliyetleri mercek altına alındı.

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The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Türk hükümeti, kendisini eleştirenler ve özellikle Hizmet Hareketi mensupları hakkında bilgi toplaması için Washington D.C. merkezli bir hukuk firması ile çalıştı. 

Ahvalnews.com'da yer alan çeviri haberde şu ifadeler dikkat çekti:

Türk hükümeti, kendisini eleştirenler hakkında bilgi toplaması için Washington, D.C'de faaliyet gösteren bir hukuk firmasını kullandı. 

Hedef alınan kişiler, büyük ölçüde Erdoğan'a karşı çalıştığı iddia edilen siyasi bir harekete yardım ettiğine inanılan ve ABD'de yaşayan kişilerden oluşuyordu.

WSJ'nin incelediği belgelere göre, Erdoğan hükümeti, Pensilvanya'da yaşayan din adamı Fethullah Gülen'in takipçileri hakkında bilgi ve istihbarat toplamayı amaçladı. 

Erdoğan birçok kez, ABD'den 2016 yılında kendisine karşı girişilen darbenin arkasında olmakla suçladığı Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini talep etti ancak bu suçlamaya dair net bir kanıt yok. 

ABD'de bulunan ve Gülen Hareketi takipçisi olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili bilgi toplamak için, Türk Büyükelçiliği 2017 yılında D.C.'deki Saltzman & Evinch hukuk bürosuna başvurdu. İddiaya göre, şirket kamuya açık veritabanlarından ve sosyal medya hesaplarından bu kişilerle ilgili bir dosyada toplanmak üzere bilgi topladı ve bu dosya Türkiye dışişleri ile adalet bakanlıklarına gönderildi.

Ardından da bu dosya Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin başka yerlerindeki cumhuriyet savcılarına gönderildi. Saltzman & Evinch müdürü David Saltzman, müvekkil-avukat gizliliği nedeniyle iddialar hakkında bir yorum yapmayacağını söyledi.
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