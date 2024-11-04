WSJ: İran, İsrail'e güçlü ve karmaşık bir saldırı hazırlığında

İsrail ordusunun İran'a 26 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran'ın bu saldırılara karşılık verip vermeyeceği henüz netlik kazanmazken, ABD basınına yansıyan haberlerde, İran'ın bölge ülkelerine 'İsrail'e güçlü ve karmaşık bir saldırı' düzenlemeye hazırlandığı konusunda bilgilendirme yaptığı iddia edildi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Tahran yönetimi, diplomatları, daha güçlü savaş başlıkları ve diğer silahları kullanmayı planladığı konusunda uyardı.





Gazete, söz konusu planlar hakkında bilgi sahibi İranlı ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, "ABD İsrail'e yönelik bir karşı saldırı konusunda uyarıda bulunurken, İran meydan okuyan diplomatik bir mesaj gönderiyor: Daha da güçlü savaş başlıkları ve diğer silahların da dahil olacağı karmaşık bir karşılık planlıyor" iddiasına yer verdi.





'ORDU CAN KAYIPLARI YAŞADI, KARŞILIK VERMEK ZORUNDA'

WSJ'ye konuşan İranlı ve Arap diplomatların verdiği bilgilere göre, İran, İsrail'in son saldırısında dört askerin ve bir sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla geleneksel ordusunun da olası saldırıya dahil edilebileceğini Arap diplomatlara iletti. Buna göre, düzenli ordunun da verilecek yanıta dahil olması İran güçlerinin mevzilendirileceği anlamına gelmiyor. Bu, daha çok, İsrail'le ilgili güvenlik meselelerinde tek başına hareket eden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu sefer tek olmayacağına işaret ediyor.





Mısırlı bir yetkili, İran'ın İsrail'e 'güçlü ve karmaşık' bir yanıt vereceği konusunda özel olarak uyarıda bulunduğunu anlattı. İranlı bir yetkili de "Ordumuz can kayıpları yaşadı; dolayısıyla, karşılık vermek zorundalar" dedi. Aynı yetkili, İran'ın söz konusu operasyonun bir parçası olarak Irak topraklarını da kullanabileceğini ve 'son seferinde olduğundan daha saldırgan bir şekilde' İsrail'in askeri tesislerini hedef alabileceğini anlattı.





'İRAN, ABD SEÇİMİNDEN SONRA, OCAK AYINDAN ÖNCE SALDIRACAK'

Gazeteye konuşan yetkililer ayrıca İran'ın son iki saldırıda yaptığının aksine bu sefer saldırılarını füzeler ve insansız hava araçları ile sınırlandırmayı planlamadığını ifade etti. Buna göre, kullanılacak füzelerin de daha güçlü savaş başlıklarının olması bekleniyor.





İranlı yetkiliye göre, İran'ın yanıt verme kararında öne çıkan bir diğer etmen de 5 Kasım'da ABD'de yapılacak Başkanlık seçimleri. İddiaya göre, İran, ABD seçimlerini etkilemek istemiyor. İranlı yetkili, İran'ın karşılığının salı günü yapılacak seçimin ardından, ocak ayında yeni başkanın göreve başlamasından önce gelmesinin beklendiğini belirtti. ABD istihbarat örgütlerine göre, İran, seçimlerde Cumhuriyetçi aday ve eski başkan Donald Trump yerine Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tercih ediyor.





Habere göre, Mısır, Bahreyn ve Umman'dan yetkililer, İranlı diplomatların ABD'nin İsrail'e karşı bir 'kısasa kısas' saldırısı konusunda kamuoyu önünde ve özel olarak yaptığı uyarıların ardından vereceği yanıtın ana hatları konusunda kendilerine bilgi verdiğini anlattı.







