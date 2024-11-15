WSJ: İran, Trump'ı öldürmeye çalışmadığı konusunda ABD'ye yazılı güvence verdi

İran'ın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a suikast düzenlemeye çalıştığı iddiaları ABD basınına yansırken, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Tahran yönetiminin bu konuda Washington yönetimine güvence verdiğini iddia etti. Gazetenin haberine göre, ABD'li yetkililer, İran'ın Donald Trump'ı öldürmeye çalışmadığı konusunda ekim ayında Joe Biden yönetimine yazılı güvenceler sunduğunu söyledi.





Gazete, bunu iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme amaçlı 'gizli bir alışveriş' sözleriyle tarif etti. WSJ'ye göre, İran'ın daha önce basına yansımamış olan söz konusu mesajı, 14 Ekim tarihinde, ABD'deki Başkanlık seçiminden yaklaşık 3 hafta önce gönderilmişti. Bu mesaj ise eylül ayında ABD'den İran'a gönderilen özel yazılı bir uyarıya cevaben iletilmişti.





'ABD, EYLÜL AYINDA İRAN'A YAZILI UYARI GÖDNERDİ'





ABD'li yetkililer, ABD'nin Tahran'a uyarısının, Trump'a yönelik tehditleri yüksek bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü ve Trump'ın hayatına yönelik herhangi bir teşebbüsün bir savaş eylemi olarak değerlendirileceğini dile getirdiğini aktardı.





ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta İran'la bağlantılı isimlerin Trump'a suikast planladığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş, federal savcılar ise ağustos ayında Pakistanlı bir erkeğe Trump'a suikast planlama suçlaması yöneltmişti. Trump, seçim kampanyası sürecinde kulağından vurularak bir suikast girişimiyle karşı karşıya kalırken, İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de Trump'ın emriyle öldürülmesinden bu yana Trump'tan 'intikam' alınacağını söylüyor.





İRAN'IN YANITI DONALD TRUMP'A İLETİLDİ Mİ?

ABD'li yetkililerin iddiasına göre, İran, Trump'ın yanı sıra Süleymani'nin öldürülmesinde payı olan Trump yönetiminden yetkililere de zarar verme çabasında. Öte yandan, İran'ın ABD'ye gönderdiği yazılı güvencenin İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlediği 1 Ekim'den sonra iletildiği belirtildi. İsrail, füze saldırılarının üzerine 26 Ekim'de İran'da aralarında başkent Tahran'ın da olduğu üç kentteki askeri hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.





İran Trump'ı öldürmeye çalıştığı yönündeki haber ve iddiaları kamuoyu önünde de reddederken, ABD'li yetkililer eylül ayında gönderilen mesajın, İran'a daha önce gönderilen Trump'a ilişkin uyarı mesajlarının benzeri olduğunu ancak son mesajın yeni bilgiler ışığında gönderildiğini anlattı. İran'dan gönderilen ancak belirli bir yetkilinin imzasını taşımayan yanıtta ise Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesi için emir vererek bir suç işlediği savı bir kez daha dile getirildi. ABD'li yetkililer, Washington'ın, mesajının İran liderlerine ulaştığından emin olduğunu belirtti ancak İran'da ABD çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin mesajların gönderilmesinde aracı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.





ABD'li yetkililer ve Trump'ın ekibi, İran'ın yanıtının seçilmiş başkan Donald Trump'a iletilip iletilmediği konusunda yorumda bulunmadı.