WSJ: İsrail, ABD’nin talebini kabul etti

Sözcü'de yer alan habere göre Wall Street Journal’da (WSJ) yer alan habere göre İsrail ABD’nin bölgeye kendi füze savunmasını gönderebilmesi için Gazze harekatını ertelemesi yönündeki talebini kabul etti.



ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD’nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.



Haberde, İsrail’in Gazze’deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.



Bölgedeki ABD’li yetkililerin, İsrail’in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu “büyük endişe kaynağı” olarak nitelediği aktarıldı.



MISIR'DAN KARA HAREKATININ ÖNLENMESİ ÇAĞRISI



Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Macron ile Gazze’deki krizi kontrol altına almanın yollarını görüştüm ve Gazze Şeridi’ne yönelik herhangi bir kara saldırısını durdurmaya çalışmanın önemini teyit ettim” ifadelerini kullandı.



İsrail yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarını başlatmasından birkaç gün sonra Gazze’ye karadan da gireceğini ima etmişti.



Gazze’ye en son 2014 yılında kara harekatı düzenleyen İsrail, bölgeye yönelik yoğun hava bombardımanın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen hala karadan harekata dair bir tarih vermedi.