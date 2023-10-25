Samanyolu Haber /Dünya / WSJ: İsrail, ABD’nin talebini kabul etti /25 Ekim 2023 19:45

WSJ: İsrail, ABD’nin talebini kabul etti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 19. gününde devam ederken Tel Aviv'in ABD’nin “kara harekatını erteleme” talebini kabul ettiği bildirildi. İsrail'in ertelemeyi, ABD’nin bölgeye füze savunması gönderilmesi için kabul ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Wall Street Journal’da (WSJ) yer alan habere göre İsrail ABD’nin bölgeye kendi füze savunmasını gönderebilmesi için Gazze harekatını ertelemesi yönündeki talebini kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD’nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

Haberde, İsrail’in Gazze’deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.

Bölgedeki ABD’li yetkililerin, İsrail’in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu “büyük endişe kaynağı” olarak nitelediği aktarıldı.

MISIR'DAN KARA HAREKATININ ÖNLENMESİ ÇAĞRISI

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,  Kahire’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Macron ile Gazze’deki krizi kontrol altına almanın yollarını görüştüm ve Gazze Şeridi’ne yönelik herhangi bir kara saldırısını durdurmaya çalışmanın önemini teyit ettim” ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarını başlatmasından birkaç gün sonra Gazze’ye karadan da gireceğini ima etmişti.

Gazze’ye en son 2014 yılında kara harekatı düzenleyen İsrail, bölgeye yönelik yoğun hava bombardımanın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen hala karadan harekata dair bir tarih vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WSJ: İsrail, ABD’nin talebini kabul etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:07:23