Samanyolu Haber /Dünya / WSJ: İsrail’in silahlarını Washington finanse edecek /20 Eylül 2025 13:15

WSJ: İsrail’in silahlarını Washington finanse edecek

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, İsrail'e 30 adet Apache helikopteri ve 3 binden fazla zırhlı piyade aracı içeren 6 milyar dolarlık yeni bir silah satışı planlıyor. Anlaşmanın ABD'nin dış askeri yardım programıyla finanse edileceği belirtildi.

SHABER3.COM

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ve bölgedeki gerilim devam ederken, Washington’dan yeni bir silah satışı planı geldiği öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın (WSJ) elde ettiği belgelere dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, İsrail’e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi satmaya hazırlanıyor.

SATIŞ PAKETİNDE NELER VAR?

Gazetenin haberine göre, planlanan satış paketi şu ana bileşenleri içeriyor:

Yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri. Bu alım, İsrail’in mevcut Apache filosunu neredeyse iki katına çıkaracak.

Yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 adet zırhlı piyade aracı.

Teslimatın en erken 2-3 yıl süreceği belirtilen planın, ABD’nin İsrail’e sağladığı dış askeri yardım programıyla finanse edileceği kaydedildi. Satışın gerçekleşebilmesi için dosyanın öncelikle Kongre komitelerinden geçmesi gerekiyor.

WSJ’nin haberinde, satış planının, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği detayı da dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WSJ: İsrail’in silahlarını Washington finanse edecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:55