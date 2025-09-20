WSJ: İsrail’in silahlarını Washington finanse edecek

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ve bölgedeki gerilim devam ederken, Washington’dan yeni bir silah satışı planı geldiği öne sürüldü. The Wall Street Journal’ın (WSJ) elde ettiği belgelere dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, İsrail’e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi satmaya hazırlanıyor.





Gazetenin haberine göre, planlanan satış paketi şu ana bileşenleri içeriyor:Yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri. Bu alım, İsrail’in mevcut Apache filosunu neredeyse iki katına çıkaracak.Yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 adet zırhlı piyade aracı.Teslimatın en erken 2-3 yıl süreceği belirtilen planın, ABD’nin İsrail’e sağladığı dış askeri yardım programıyla finanse edileceği kaydedildi. Satışın gerçekleşebilmesi için dosyanın öncelikle Kongre komitelerinden geçmesi gerekiyor.WSJ’nin haberinde, satış planının, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği detayı da dikkat çekti.