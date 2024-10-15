WSJ: İsrail, İran'a misilleme konusunda ABD'ye güvence verdi

Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in İran'ın 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırısına karşı nasıl bir 'misilleme' yapacağı halen merak konusu iken ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın petrol ya da nükleer tesislerini vurmayacağı konusunda ABD'deki Joe Biden yönetimine güvence verdi.







Habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geçen hafta Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu taahhüdü dile getirdi; ilerleyen günlerde İsrail Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant arasındaki görüşmelerde de benzer güvenceler dile getirildi. Gazeteye konuşan yetkililer, İsrail'in askeri hedefleri ya da istihbarat hedeflerini hedef almayı amaçlayacağına işaret etti. Öte yandan, yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, İsrail, ABD'ye belirli hedeflerin olduğu bir liste sunmadı.





'İSRAİL, BEKLENMEDİK HEDEFLERİ VURABİLİR'

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün ofisi aracılığıyla yaptığı bir açıklamada, "ABD'nin fikirlerini dinliyoruz ama nihai kararlarımızı ulusal çıkarlarımız temelinde vereceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail'in nisan ayında, İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya benzer bir saldırı düzenleyebileceği konuşulurken, İsrailli yetkililer 'operasyonlarının beklenmedik hedefleri vurabileceğini' söyledi. Gazetenin atıfta bulunduğu analistler de bu 'operasyonun' daha şiddetli olabileceği görüşünde.







Konu hakkında değerlendirmelerini paylaşan Bookings Enstitüsü Orta Doğu Politika Merkezi Direktörü Natan Sachs, Netanyahu'nun kararının 'Biden yönetimi için güven verici olduğuna' işaret etti, ancak İsrail'in yanıtının Tahran'a ciddi hasar vermeyi amaçlamasının da olası olduğunu anlattı. Sachs, "İran'ın son saldırısı, gerçek bir hasara sebebiyet verdi; İsrail, İran'ın iki ülke arasında düzenli olarak kısasa kısas şeklinde ortaya koymayı umduğu yeni kurallardan ziyade eski kuralların halen geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etme niyetinde: İran, İsrail'e doğrudan saldırmaya cesaret etmemeli" ifadelerini kullandı.





WP: SEÇİMLERE SİYASİ MÜDAHALE ALGISINDAN KAÇINMAK İÇİN...

The Washington Post (WP) da konuya aşina iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun Biden'a İran'daki petrol tesisleri ya da nükleer tesislerden ziyade askeri tesisleri vurmaya istekli olduğunu söylediğini aktarmıştı. Bunun topyekûn bir savaşı önleme amaçlı daha sınırlı bir karşı saldırıya işaret ettiği belirtilen haberde görüşlerine yer verilen bir yetkili, söz konusu misilleme eyleminin ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 'siyasi müdahale' algısından kaçınmaya ayarlı olacağını söylemişti.





'SALDIRI OLASILIĞI KARŞISINDA GPS SİNYALLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR'

İsrail basınına yansıyan haberlerde ise İran'ın olası yeni bir saldırısı gündeme geldi. İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, İsrail ordusunun İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi.





İsrailli komutanların İran'dan gelebilecek herhangi olası bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.





ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı. İsrail, 12 Ekim'de, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.





İSRAİL'DE İRAN GÜNDEMLİ GÜVENLİK TOPLANISI

Dün İsrail yerel basınında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a verilecek karşılık ve Lübnan'daki son durumu görüşmek için 'güvenlik toplantısı' yapacağı belirtilmiş, Netanyahu başkanlığındaki toplantının yerel saatle 20.30'da yapılacağı aktarılmıştı.





Görüşmede, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın yanı sıra Lübnan'daki durumun ele alınacağı ifade edilmişti. İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta da Başbakan Netanyahu başkanlığında İran'a verilecek yanıtı görüşmek için toplanmış ancak bir sonuca varılmadığı bildirilmişti. İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu füze saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.