WSJ: İsrail ordusu, Hizbullah tünellerine girdi

İsrail savaş uçakları, 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesi içerisindeki konsolosluk binasını bombalamış, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi de dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurulmuştu. İran saldırıya yanıt olarak İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve roket göndermişti.





Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Lübnan'ın güneyine baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin Hizbullah tünellerine girdiğini yazdı. Haberde, olası kara saldırısına hazırlanan İsrail ordusunun istihbarat topladığı belirtildi. WSJ, hedefli baskınların bu hafta içinde gerçekleşebilecek daha geniş çaplı bir kara operasyonunun öncesinde yapıldığını ileri sürdü.







İran'ın olası misillemesinden 'endişe duyduğu' belirtilen ABD yönetiminin, üçüncü bir ülke aracılığı ile Tahran'a uyarı mesajı gönderdiği kaydedildi. Haaretz gazetesinin haberinde, Joe Biden yönetiminin Tahran'a 'İsrail'i dizginlemenin zor olacağını' ilettiği aktarıldı.Haaretz'in haberinde, şu ifadelere yer verildi: "ABD, İran'ı doğrudan saldırması durumunda, İsrail'in bu seferki tepkisinin, İran'ın İsrail'e karşı yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlattığı nisan ayındakinden daha geniş ve büyük olacağı konusunda uyardı."Geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yapan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, grubun lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından İsrail'in Lübnan'a yönelik olası kara saldırısına hazır olduklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:"Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız. Eğer kara saldırısı gerçekleştirilecekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İsrail, asla hedeflerine ulaşamayacak."İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu. Burada askerlere hitap eden Gallant, şöyle konuşmuştu: "(Hizbullah Genel Sekreteri Hasan) Nasrallah'ın ortadan kaldırılması son değil. (İsrail'in) Kuzey sakinlerini evleri geri getirmek için siz de (zırhlı birlik askerleri) dahil tüm yeteneklerimizi harekete geçireceğiz."