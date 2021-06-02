WSJ: Musk iki tweet ile borsa anlaşmasını ihlal etti

Son dönemde kripto paralar ve özellikle de Dogecoin hakkında yaptığı paylaşımlarla tartışma yaratan Tesla CEO'su Elon Musk'ın, 2019 ve 2020'de şirketinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 'spekülasyon' anlaşmasını ihlal ettiği ortaya çıktı. Musk'ın bu tarihlerde Twitter'dan yaptığı iki paylaşımın, SEC ile Tesla arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği belirtiliyor.







Musk 2018 yılında, Tesla hisselerini özelleştirmeyi düşündüğüne dair bir paylaşım yapmış ve SEC tarafından piyasa dolandırıcılığı ile suçlanmıştı. Bu tarihte Musk'a dava açılmaması için Tesla ile SEC arasında mahkemede anlaşmaya varılmıştı.





Bu anlaşma, Musk’ın hissedarları ilgilendiren bilgiler, şirketinin mali durumu, üretim verileri ve iş planları hakkındaki tüm sosyal medya paylaşımlarının ancak Tesla'nın avukatlarının izniyle yapılmasını öngörüyordu.