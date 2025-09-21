WSJ: Rus dronları Ukrayna’da 'gece kâbusuna' dönüştü

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gazeteye konuşan Ukraynalı askerler, cephe hattının 20 kilometre gerisindeki yolların artık güvenli olmadığını ve lojistiğin büyük ölçüde felç olduğunu belirtti.





Gazete, bu kapsamda, cephe gerisindeki bir Ukrayna pikabının bir Rus dronu tarafından nasıl vurulduğunu gözlemledi.





Rusya'nın yeni taktiği, dron teknolojisini bir adım öteye taşıyor. Haberde, iki yeni yöntemin öne çıktığı vurgulandı: Çok sayıda dronun koordineli bir şekilde aynı anda saldırması; Büyük, ana bir dronun, menzili daha kısa olan daha küçük kamikaze dronları cephe gerisine taşıyıp orada salıvermesi. Küçük dronlar, ana üniteyle bağlantılarını koruyarak hedeflerini vuruyor.





Bu yöntemler, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini atlatmak ve beklenmedik noktalardan saldırmak için tasarlanmış gibi görünüyor.





İleri seviyede mühimmat ve asker sıkıntısı





Lojistik hatlarına yönelik bu sistematik saldırıların doğrudan sonucu, cephe hattında her şeyde bir kıtlık yaşanması oldu. Bir keşif birliğindeki çavuş, "Bazen bir birlik, bir gün önce teslim edilmesi gereken mühimmatı bekliyor ve bu yüzden tam kapasiteli hareket edemiyor. Yaralıların tahliyesi de zorlaşıyor" dedi. WSJ, ikmal yollarının artık siperler kadar tehlikeli hale geldiğini yazdı.





Rusya drone kullanımını savaş stratejisinin merkezine koymaya devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan ayında dronların Rus ordusunun muharebe başarısındaki kritik önemini vurgulamıştı. Rusya, drone üretimini de büyük bir hızla artırıyor: Putin, 2024'te ordunun 1.5 milyondan fazla drone aldığını, 2023'te ise bu sayının yaklaşık 140 bin civarında olduğunu açıklamıştı.