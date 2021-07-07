Samanyolu Haber /Dünya / WSJ'den çarpıcı Trump iddiası /07 Temmuz 2021 21:54

WSJ'den çarpıcı Trump iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı diktatör Adolf Hitler’in “birçok iyi şey yaptığını” söylediği ileri sürüldü. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’de Avrupa’ya yaptığı ziyaret sırasında Adolf Hitler’in “birçok iyi şey yaptığını” söylediği ileri sürüldü.

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Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'de Wall Street Journal gazetesi yazarlarından Michael Bender’in gelecek hafta çıkacak “Samimi Olarak, Bu Seçimi Kazandık” adlı yeni çıkacak kitabındaki iddiaya göre, Trump bu sözleri Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. Yıldönümü kutlamaları için 2018’de Avrupa’ya yaptığı ziyaret sırasında sarfetti.

Trump’ın bu sözleri o zamanki özel kalem müdürü John Kelly’ye söyledi.Emekli bir general olan Kelly’nin bu sözler üzerine “buz kestiği” belirtildi.Trump’ın sözcüsü Liz Harrington ise bu iddia üzerine "bu tamamen yanlış. Başkan Trump bunu asla söylemedi. Bu, sanırım yetersiz olan ve işten atılan bir general tarafından uydurulmuş bir yalan haber" dedi.

Ancak Bender, adını açıklamadığı bir kaynağa dayanarak, Kelly "başkana yanlış olduğunu söyledi, ama Trump buna aldırmadan" Hitler döneminde Alman ekonomisinin toparlanmasına dikkati çekti.

Bender kitabında, “Kelly ısrar etti ve Alman halkının Nazi soykırımına maruz kalmasa daha iyi durumda olacağını" söylediğini ve “1933’den sonra Alman ekonomisinin Naziler dönemindeki durumu hakkında söyledikleriniz doğru olsa bile, asla Adolf Hitler’i destekleyen bir şey söyleyemezsiniz. Basitçe, söyleyemezsiniz” dediğini belirtti.
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