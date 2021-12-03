Samanyolu Haber /Gündem / WSJ'den çarpıcı Türkiye analizi: 'Ülkeden paralarını çektiler...' /03 Aralık 2021 13:00

WSJ'den çarpıcı Türkiye analizi: 'Ülkeden paralarını çektiler...'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa etmesi ve yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin getirilmesi dış basında yankı uyandırmaya devam ediyor. The Wall Street Journal gazetesi Nebati'nin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık biri' olduğuna dikkat çekti.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Bakanlıktaki bu görev değişikliği dış basının gündeminde geniş yer kapladı.

ÜLKEDEN PARALARINI ÇEKTİLER

The Wall Street Journal, konuya ilişkin haberinde, "Maliye Bakanlığına getirilen ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık biri olduğuna" dikkat çekti.

Haberde bu konuya ilişkin olarak, "Bu değişiklik, Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürmesi için Merkez Bankası'na baskı yapması ve hızlı bir şekilde değerinin yaklaşık yüzde 45'ini kaybeden Türk Lirası'ndaki baş döndürücü düşüşün hemen ardından geldi" ifadeleri kullanıldı.

Merkez bankalarının genellikle enflasyonu kontrol altına almak için oranları yükselttiğinin vurgulandığı haberde, "Türkiye uzun süredir sermaye girişi için yabancı yatırımcılara güveniyor, ancak birçok fon yöneticisi, Merkez Bankası Başkanı'nın sürpriz bir şekilde görevden alınmasının ardından ülkeden parasını çekti" ifadelerine yer verildi.

'ERDOĞAN KONTROLÜNÜ GENİŞLETTİ'

WSJ haberinde, "Erdoğan, son yıllarda ekonomi politikası üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde genişletti, iki yıl içinde 3 Merkez Bankası yöneticisini ve onun alışılmadık görüşlerine katılmayan diğer üst düzey yetkilileri görevden aldı" yorumu yapıldı.

Haberde ayrıca analistlerin şu görüşlerine yer verildi:

"Elvan, Erdoğan hükümeti içindeki ana akım ekonomi politikalarını savunan son seslerden biriydi. Nebati ise, son haftalarda  Erdoğan'ın politikalarına desteğini dile getirdi."

"Erdoğan, düşük faiz oranlarının ekonomik büyümeyi teşvik ederken enflasyonu kontrol altına alacağına dair alışılmışın dışında bir görüşe sahip."

" Merkez bankaları normalde borçlanmayı caydırarak ve tasarrufları teşvik ederek enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükseltir. Yeni Maliye Bakanı Nebati, ekonomiyi  dönüştürmek ve ihracatı teşvik etmek için daha geniş bir girişimin bir parçası olarak cumhurbaşkanının faiz oranlarını düşürme çabasının destekçisi ve Erdoğan'ın partisinin bir üyesi..."
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