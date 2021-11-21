Samanyolu Haber /Ekonomi / WSJ'den Türk ekonomisi açıklaması /21 Kasım 2021 18:16

WSJ'den Türk ekonomisi açıklaması

The Wall Street Journal gazetesinde TL’nin değer kaybına ilişkin yer verilen analizde “Türkiye’deki kur krizi gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların fiyatlarını artırdı, ülkedeki banka ve büyük şirketlere tehdit oluşturdu” denildi.

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 The Wall Street Journal’da “Türkiye’nin kur krizi geçim giderini artırıyor; finansal sistemi tehdit ediyor” başlıklı bir analiz yayımlandı. Ekonomistlerin görüşünün aktarıldığı analizde “Türkiye’deki kur krizi gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların fiyatını artırdı ve liranın düşüşü durdurulamazsa bankalar ve büyük şirketler için tehdit oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.

 TL’nin son sekiz ayda dolar karşısında değerinin üçte birden fazlasını kaybettiği belirtilen analizde “Sıradan insanlar maaşlarının üzerinde baskı kuran enflasyon ve birikimlerini harcamak nedeniyle yaşam koşullarında düşüş yaşıyor” denildi.

Haber için konuşan İstanbullu esnaf Kemal İnce “Hayatım tamamen” değişti diyerek kahve, zeytin ve peynir fiyatlarını artırırken utandığını söyledi. WSJ, Türkiye’de yaşanan krizin 2018 yılından beri ülkede yaşanan en büyük kriz olduğunu yazarken, “Bu kriz en çok sıradan Türkleri etkiledi, birçoğu gelirlerini ve kazançlarını dövize yatırmaya ya da ülkeden ayrılmak için yollar aramaya başladı” yorumunu yaptı.

 Analiz, Erdoğan’ın faiz düşürme yönündeki yolda devam etmesi durumunda Türkiye’nin büyük bankaları ve şirketlerinin uzun vadeli istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

 Haber için konuşan bir, ismini güvenlik gerekçesiyle açıklamayan eczane sahibi bir kadın, 50 bin lirasını dolara çevirmek üzere döviz bürosuna gittiğinde “Türk lirasına güvenim kalmadı çünkü bu ülkede önümüzü göremiyoruz” dedi.
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