Samanyolu Haber /Gündem / Wuhan’daki tüm corona virüs hastaları taburcu edildi /26 Nisan 2020 12:43

Wuhan’daki tüm corona virüs hastaları taburcu edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

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Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sıfır noktası olan Vuhan kentinde bütün Covid-19 hastalarının hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu. 
 
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng bir basın açıklamasında "26 Nisan itibariyle Vuhan'daki yeni Koronavirüs hastası sayısı sıfıra ulaştı. Hastanelerde hasta kalmadı" dedi. 

Koronavirüs'ün ilk kez ortaya çıktığı ve Ocak ayından itibaren 46 binden fazla vakanın kaydedildiği Vuhan kentinde sokağa çıkma kısıtlamaları 2 ayın sonunda hafifletilmiş, vatandaşların düzenli olarak test edilmesi süreci başlatılmıştı. 

Dünya genelinde 2 milyondan fazla insanı etkileyen ve 200 binden fazla can kaybına neden olan Koronavirüs'ün muhtemel kaynağı Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarı olarak kaydedildi. 

Vuhan'da Koronavirüs hastası kalmadığı duyurulurken Çin genelinde de son 24 saatte 12 Koronavirüs vakası kaydedildi. 
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