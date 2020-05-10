Samanyolu Haber /Gündem / Wuhan'da 37 gün sonra ilk Korona vak'ası /10 Mayıs 2020 15:36

Wuhan'da 37 gün sonra ilk Korona vak'ası

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı yer olan Wuhan'da 3 Nisan'dan beri ilk kez Koronavirüs vak'ası tespit edildi. Şehirde virüsün yeniden yayılmasından endişe ediliyor.

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Küresel salgına yol açan yeni tip Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan şehrinde 3 Nisan’dan bu yana ilk kez bir Covid-19 vak'asına rastlandı. 

Yetkililer ülke çapında son 24 saatte tespit edilen yeni vak'a sayısının ise 14 olduğunu açıkladı. Bu, Çin’in 28 Nisan’dan bu yana bildirdiği en yüksek vak'a sayısı olarak kayıtlara geçti.

ŞULAN’DA BİR GRUP ARASINDA YAYILDI

Çin’deki yeni 14 vak'anın 11’inin, kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde bulunan Şulan şehrinde görüldüğü belirtildi. Bu kişilerin, Şulan’da 7 Mayıs günü yaptırdığı test pozitif çıkan bir kadının aile üyeleri veya onlarla temas kurmuş kişiler olduğu belirtildi. 

Eyalette orta düzeyde tutulan risk seviyesi bu gelişmenin ardından yüksek kategorisine çıkarıldı.

Wuhan’daki pozitif vak'anın ise test yapılmasından önce asemptomatik olduğu belirtildi. Bu durum şehirde virüsün yeniden yayılması endişesini de beraberinde getirdi.

Şulan’daki 11 kişi ile Wuhan’daki bir kişi dışında tespit edilen iki vak'anın ise Çin’e ülke dışından gelen kişiler olduğu belirtildi.

Çin’de son 24 saatte yeni ölüm kaydedilmezken, salgının başından bu yana tespit edilen vak'a sayısı 82 bin 901’e yükseldi. Toplam ölü sayısı ise 4 bin 633.
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