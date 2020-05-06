Wuhan'da okula dönüş: Lise öğrencileri ders başı yaptı

Yeni tür korona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde, ocak ayından bu yana kapalı olan okullar kademeli olarak açılıyor. Haftalar süren karantina önlemlerinin 8 Nisan’da hafifletildiği kentte, 58 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek.





OKULDA MASKE ZORUNLU





Kentte bugün, neredeyse dört aydır okula gidemeyen lise öğrencileri ders başı yaptı. 121 eğitim kurumunda eğitime kaldıkları yerden devam eden öğrencilerin maske takmaları zorunlu kılındı.





Aylar süren uzaktan eğitimin ardından, Wuhan’da kademeli olarak okulların açılması, kısıtlayıcı tedbirleri kaldırma ve normalde dönüş sürecindeki son adım oldu. Ancak ilkokul ve ortaokuların ne zaman açılacağı henüz belli değil





SINIFLAR KÜÇÜLDÜ, SAATLER DEĞİŞTİ





Yerel gazeteler, korona sonrası eğitim için bazı okullarda sınıfların küçültüldüğünü yazdı. Çin devletine bağlı China Daily gazetesiyse, bazı eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin okula giriş çıkış saatlerinin düzenlendiğini aktardı.





OKUL GİRİŞLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ





Kampüslerin düzenli olarak temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini söyleyen yetkililer, öğrenci ve personelin de okula dönmeden önce korona virüsü testi yaptırması gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin ateşleri de okul girişinde termal kamerayla ölçüldü.





Çin genelinde ocak ayından bu yana kapalı olan okullar geçtiğimiz aydan bu yana kademeli olarak açılıyor. Başkent Pekin ve Şanghay’da okullar geçen hafta açıldı.