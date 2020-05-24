Wuhan'dan haber verdiler ve sonra kayboldular

Çin'in basın özgürlüğü liginde korona krizinden önce de 180 ülke arasında 177. sırada . Corona virüsü salgını sırasında baskılar daha arttı.







Wuhan'daki Covid 19 salgının derecesi belgelemeye çalışan ve dünyaya duyuran üç vatandaş gazeteci - blog yazarı ortadan kayboldu.





Hastanelerden raporlar





Şubat ayı başlarında Çinli girişimci ve video blog yazarı Fang Bin, cep telefonu ile Wuhan'daki hastanelerden dramatik sahneler çekmiş ve internetten paylaşmıştı .

Paylaşılan fotoğraflarda hastanedeki hayatını kaybedenlerin tabutları, cansız bedenlere eğilmiş ağlayan akrabalar virüsün dehşetini herkese göstermişti

Fang uluslararası medyaya da Facetime röportajı ile resmi söylemden farklı bir tabloyu ortaya koydu





Bu röportajların ardından bir akşam , koruyucu kıyafetli birkaç adam, sağlık departmanından geldiklerini söyleyerek Fang'ın kapısını çaldı. Daha sonra

dizüstü bilgisayarını ve cep telefonunu alarak karakola götürdüler .

Kendisine casusluk iddiasıyla soruşturma açıldığı duyuruldu Ancak Fang'tan o tarihten sonra kadar hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.Bir daha kendisinden haber alınamadı.









100 günden fazla bir süre kayboldu





Bir başka kayıp sosyal medya kullanıcısı Chen Qiushi'nin de haber yok. Eğitimli avukat bir insan hakları avukatı olan Qiushi geçtiğimiz yıl Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoları bildiren bir vatandaş gazeteciydi .

Bu nedenle Çin makamlarının takibinde olan Chen yine de Wuhan'dan da haber geçmeye başlayınca yöneticilerin tepkisini çekmişti . Qiushi Şubat ayının başından bu yana kendisinden haber alınamadı

Ailesi bir arkadaşına polisin Chen Qiushi'n karantinaya alındığını bildirdiğini söyledi.





Wuhan'daki dramı sosyal medyaya taşıyan vatandaş gazetecilerden biri ' de Li Zehua dı . Yoğun paylaşımlarından sonra Zehua ortadan kaybolmuştu.

Kaybolmasından iki ay sonra YouTube'a yüklenen bir videoda güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındığ duyurulmuştu . Ancak o zamandan beri, Li den de haber yok .





İngiliz Daily Mail, Çin'de, Corona salgınının ilk birkaç haftasında, bu konuda bilgi sosyal medyada paylaşım yapan 5.000'den fazla kişinin tutuklandığını duyurdu



