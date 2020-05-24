Samanyolu Haber /Gündem / Wuhan'dan haber verdiler ve sonra kayboldular /24 Mayıs 2020 15:14

Wuhan'dan haber verdiler ve sonra kayboldular

Çin'de korona krizi zamanında üç vatandaş gazeteci yaptığı paylaşımlarından sonra ortadan kaybolması ülkede gündem geldi.

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Çin'in basın özgürlüğü liginde korona krizinden önce de  180 ülke arasında  177. sırada .  Corona virüsü salgını sırasında baskılar daha arttı. 

Wuhan'daki Covid 19 salgının derecesi belgelemeye çalışan ve dünyaya duyuran  üç vatandaş gazeteci - blog yazarı ortadan kayboldu. 

Hastanelerden raporlar

Şubat ayı başlarında Çinli girişimci ve video blog yazarı Fang Bin, cep telefonu ile Wuhan'daki hastanelerden dramatik sahneler çekmiş  ve internetten paylaşmıştı . 
Paylaşılan fotoğraflarda hastanedeki hayatını kaybedenlerin tabutları, cansız bedenlere eğilmiş ağlayan akrabalar virüsün dehşetini herkese göstermişti 
Fang  uluslararası medyaya da  Facetime röportajı ile resmi söylemden farklı bir tabloyu ortaya koydu 

Bu röportajların ardından bir akşam , koruyucu kıyafetli birkaç adam, sağlık departmanından geldiklerini söyleyerek Fang'ın kapısını çaldı. Daha sonra 
dizüstü bilgisayarını ve cep telefonunu alarak karakola götürdüler . 
Kendisine casusluk iddiasıyla soruşturma açıldığı duyuruldu Ancak Fang'tan o tarihten sonra kadar hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.Bir daha kendisinden haber alınamadı.


100 günden fazla bir süre kayboldu

Bir başka kayıp sosyal medya kullanıcısı Chen Qiushi'nin de haber yok. Eğitimli avukat bir insan hakları avukatı olan  Qiushi  geçtiğimiz yıl Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoları bildiren bir vatandaş gazeteciydi . 
Bu nedenle Çin makamlarının takibinde olan  Chen yine de Wuhan'dan da haber geçmeye başlayınca yöneticilerin tepkisini çekmişti . Qiushi Şubat ayının başından bu yana kendisinden haber alınamadı 
Ailesi bir arkadaşına polisin Chen Qiushi'n karantinaya alındığını bildirdiğini söyledi.

Wuhan'daki dramı sosyal medyaya taşıyan vatandaş gazetecilerden biri ' de  Li Zehua dı . Yoğun paylaşımlarından sonra Zehua ortadan kaybolmuştu. 
Kaybolmasından iki ay sonra YouTube'a yüklenen bir videoda güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındığ duyurulmuştu . Ancak o zamandan beri, Li den de haber yok .

İngiliz Daily Mail, Çin'de, Corona salgınının ilk birkaç haftasında, bu konuda bilgi sosyal medyada paylaşım yapan 5.000'den fazla kişinin tutuklandığını duyurdu 

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