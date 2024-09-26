Samanyolu Haber /Dünya / X açıkladı: Musk'tan sonra milyonlarca hesap ve paylaşım engellendi /26 Eylül 2024 08:34

X açıkladı: Musk'tan sonra milyonlarca hesap ve paylaşım engellendi

Sosyal medya platformu X'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a satılmasından ardından ilk defa şeffaflık raporu paylaşıldı.

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X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

10 MİLYONDAN FAZLA GÖNDERİ KALDIRILDI
2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
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