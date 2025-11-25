X’te tartışmalı dönem başladı: Kullanıcıların konum ve VPN bilgileri gözükecek!

Şirket, hesap oluşturulma tarihi, hesap sahibinin bulunduğu ülke ve kullanıcı adı değişiklikleri gibi verilerin yakın zamanda görünür olacağını duyurmuştu. Yeni özellik dün kullanıma alındı. Bu bilgiler “Bu profil hakkında” başlığı altında toplanacak ve kullanıcılar profil sayfaları üzerinden erişebiliyor.





Resmi kurum hesaplarında da aynı bilgilere erişilebiliyordu ancak X kullanıcılarının 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın resmi hesabının İsrail’den yönetilmesi gibi bir dizi ilgi çekici gerçeği paylaşmaya başlamalarının ardından “Bu profil hakkında” özelliği resmi kurumların hesaplarında deaktif edildi.





X ayrıca, hesapların gerçek konumlarını gizlemek amacıyla VPN kullanıp kullanmadığını belirten bir gösterge üzerinde de çalışıyor. Böylece, özellikle gündeme ilişkin paylaşımlarda manipülatif içerik üreten trol ve bot hesapların tespit edilmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor.





VPN KULLANAN HESAPLARA UYARI İFADESİ

T24’te yer alan habere göre, platformun Ürün Direktörü Nikita Bier, 14 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, “X’te içerik okuduğunuzda, doğruluğunu teyit edebilmelisiniz. Bu, dünyada olup bitenleri anlamak için kritik,” ifadelerini kullandı. Bier, yeni özelliklerin önce X çalışanlarının hesaplarında test edileceğini belirtti.





Gelen kod sızıntıları ve şirket içi paylaşımlara göre, VPN üzerinden bağlanan kullanıcıların profillerinde “Bu hesap bir proxy (VPN gibi) bağlantı üzerinden bağlanıyor olabilir. Profilde gösterilen ülke veya bölge doğru olmayabilir.” şeklinde bir uyarı yer alacak.





Çevrim içi güvenlik savunucuları ve aktivistler, uygulamayı “VPN kullanıcılarını ifşa etme girişimi” olarak yorumlayarak eleştirdi. VPN’ler gazeteciler, insan hakları savunucuları ve baskıcı rejimlerde yaşayan insanlar için güvenlik aracı olarak kullanılıyor.





Bir kullanıcı Bier’e, “Kullanıcılar bundan vazgeçebilir mi? Gizlilik açısından riskli görünüyor” diye sordu. Bier, gizlilik ayarları sunulacağını, ancak bu ayarların aktif edilmesinin profilde ayrıca belirtileceğini söyledi.





YABANCI MÜDAHALE ENDİŞESİ

Yeni özelliklerin, özellikle son yıllarda sosyal medya platformlarına yönelik yoğunlaşan propaganda girişimlerine karşı bir önlem olarak tasarlandığı belirtiliyor.





Microsoft ve Google’ın raporları, 2025 yılında yalnızca Çin kaynaklı koordineli etki operasyonlarına bağlı 10 binden fazla YouTube kanalının kapatıldığını öne sürüyor. Rusya bağlantılı hesaplar için de benzer önlemler alındığı biliniyordu.





X’in içerik moderasyonunu azaltması sonrası platformun manipülasyon girişimlerine daha açık hale geldiği yorumları yapılırken, konum ve VPN göstergelerinin bu riskleri azaltabileceği ifade ediliyor. Ancak uzmanlara göre bunun etkili olabilmesi için kullanıcıların bu bilgilere gerçekten dikkat etmesi gerekiyor.





VPN uyarısı özelliği, platformun gizlilik politikalarına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda.



