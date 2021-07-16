Samanyolu Haber /Teknoloji / Xiaomi, Apple’ı koltuğundan etti /16 Temmuz 2021 19:49

Xiaomi, Apple’ı koltuğundan etti

Canalys adlı strateji ve analiz firmasının raporuna göre Xiaomi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Apple'ı geçerek Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

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Canalys adlı strateji ve analiz firmasının yeni raporuna göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ikinci çeyrekte yüzde 17’lik pazar payına ulaşarak Apple’ı geçti. Şirket, bu pazar payıyla Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Rapora göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Xiaomi’nin küresel akıllı telefon sevkiyatlarındaki payı yüzde 17’ye ulaştı. Şirket, bu oranla ünlü akıllı telefon üreticisi Apple’ı geride bırakarak Samsung’un ardından en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında ikincilik koltuğuna yerleşti.

Güney Koreli şirket Samsung, bu pazarda yüzde 19’luk payla zirvedeki yerini korurken ABD merkezli Apple’ın payı ise yüzde 14’te kaldı.

2021’DE BÜYÜK ARTIŞ

Raporda Xiaomi’nin bu yıl sevkiyatlarını Latin Amerika’da yüzde 300, Afrika’da yüzde 150, Batı Avrupa’da yüzde 50 artırdığı belirtildi.Çinli akıllı telefon üreticisi, yıllık akıllı telefon sevkiyatında Samsung’un yüzde 15 ve Apple’ın yüzde 1’lik büyümesine karşılık, yüzde 83 büyüme kaydetti.

HUAWEI ETKİSİ

Küresel akıllı telefon pazarını uzun yıllardır Apple ve Samsung domine ediyordu. Xiaomi’nin yükselişinde Huawei’ye yönelik ABD baskısının da payı olduğu belirtiliyor. Baskılar ve engellemeler nedeniyle bir başka Çinli telefon üreticisi olan Huawei’nin pazar payı son yıllarda oldukça düştü.

ÜST SEGMENT PAZARINA DA GİRDİ

Xiaomi telefonlarının fiyat ortalaması, Apple’ın fiyat ortalamasından yaklaşık yüzde 75 daha ucuz. Şirket, her segmentten ürün çıkartarak Apple’ın aksine daha kitlesel bir ürün pazarına oynuyor.

Ancak son dönemde Xiaomi’nin üst segmentteki üretimini de artırarak o pazara da girmeye çalıştığı görülüyor. Şirket geçtiğimiz dönemde 1000 dolarlık ve 1545 dolarlık iki telefon piyasaya sürdü. Yine son dönemde Oppo ve Vivo da üst düzey telefon pazarına girmeye çalışan üreticiler arasında.

BAŞKA YATIRIMLAR DA VAR

Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, Xiaomi’nin Samsung’u da yerinden etmeye odaklandığını belirtti.Xiaomi’nin gelirinin çoğunu hâlâ akıllı telefonlar oluştursa da, şirket yeni iş alanlarına girmek istiyor. Mart ayında şirket yeni bir elektrikli araç işletmesi kurmayı ve önümüzdeki 10 yıl içinde 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

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