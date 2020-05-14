Samanyolu Haber /Teknoloji / Xiaomi CEO’sunun sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı /14 Mayıs 2020 09:46

Xiaomi CEO’sunun sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı

Akıllı telefon pazarında son dönemin en hızlı yükselen markalarından olan Xiaomi CEO'sunun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, gündelik hayatında iPhone kullandığı ortaya çıktı.

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Xiaomi CEO'su Lei Jun'un sosyal paylaşım sitesi Weibo'da kitap okumakla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Ancak Weibo'nun Twitter'dakine benzer bir şekilde, paylaşımın yapıldığı cihazın bilgisinin paylaşıma eklenmesi özelliğini hesaba katmayınca, Xiaomi CEO'sunun gündelik hayatında kullandığı telefonun iPhone olduğu da ortaya çıkmış oldu.


PAYLAŞIMI SİLİP XİAOMİ İLE PAYLAŞIM YAPTI

Xiaomi hayranlarının tepkisine neden olan bu olayın ardından, Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone ile yaptığı bu paylaşımını silip, bu kez Xiaomi Mi 10 Pro ile paylaşım yaptı. Ancak CEO'un attığı bu geri adıma karşın, Xiaomi markasını yakında takip eden bir çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.
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