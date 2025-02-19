Samanyolu Haber /Teknoloji / X'in premium abonelik fiyatı zamlandı /19 Şubat 2025 10:28

X'in premium abonelik fiyatı zamlandı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), yapay zeka modeli Grok 3’ü tanıttıktan sonra Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı. Türkiye ve ABD’de güncellenen fiyatlar dikkat çekti.

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Elon Musk’ın satın aldığı X platformunda, Premium abonelik fiyatlarına zam geldi. Yapay zeka alanında önemli bir adım olarak görülen Grok 3 modelinin duyurulmasının ardından, abonelik ücretlerinde artış yaşandı.

NTV'nin haberine göre, Türkiye’de X Premium’un aylık abonelik ücreti 666,67 TL olarak güncellendi. Yıllık ödeme yapmak isteyen kullanıcılar ise 8 bin TL ödemek zorunda kalacak. ABD’de de fiyatlar yükseldi. Aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ise 350 dolara çıktı.

ZAMLARIN NEDENİ GROK 3 MÜ?

Fiyat artışlarının en önemli sebeplerinden birinin, X’in geliştirdiği yeni nesil yapay zeka modeli Grok 3 olduğu düşünülüyor. Elon Musk’ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırmasıyla birlikte, X Premium abonelerinin bu teknolojilere daha fazla erişim sağlayacağı belirtiliyor.
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