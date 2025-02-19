X'in premium abonelik fiyatı zamlandı

Elon Musk’ın satın aldığı X platformunda, Premium abonelik fiyatlarına zam geldi. Yapay zeka alanında önemli bir adım olarak görülen Grok 3 modelinin duyurulmasının ardından, abonelik ücretlerinde artış yaşandı.



NTV'nin haberine göre, Türkiye’de X Premium’un aylık abonelik ücreti 666,67 TL olarak güncellendi. Yıllık ödeme yapmak isteyen kullanıcılar ise 8 bin TL ödemek zorunda kalacak. ABD’de de fiyatlar yükseldi. Aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ise 350 dolara çıktı.



ZAMLARIN NEDENİ GROK 3 MÜ?



Fiyat artışlarının en önemli sebeplerinden birinin, X’in geliştirdiği yeni nesil yapay zeka modeli Grok 3 olduğu düşünülüyor. Elon Musk’ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırmasıyla birlikte, X Premium abonelerinin bu teknolojilere daha fazla erişim sağlayacağı belirtiliyor.