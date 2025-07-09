X'in yapay zekası Grok'a da Erdoğan'a haraketten soruşturma!

Elon Musk'ın satın almasının ardından ismini X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunda kullanılan yapay zeka aracı büyük krize neden oldu.





Grok isimli yapay zeka aracı, kullanıcılara verdiği yanıtlarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a hakaret etti.





Başka birçok kişiye de hakaret eden Grok, tepkiyle karşılandı.





Yandaş Sabah'ın aktardığına göre Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





Grok'a erişim engeli geleceği de sosyal medyada iddia edildi.





Ayrıca Grok'un yanıt vermeyi durdurduğu da söylendi. Grok'un verdiği küfürlü yanıtların X'ten silindiği görüldü.





GROK AÇIKLAMA YAPTI

Grok'un resmî X hesabından da açıklama yapıldı. Grok, uygunsuz paylaşımları kaldırmaya başladıklarını ifade etti.