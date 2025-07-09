Samanyolu Haber /Gündem / X'in yapay zekası Grok'a da Erdoğan'a haraketten soruşturma! /09 Temmuz 2025 09:12

X'in yapay zekası Grok'a da Erdoğan'a haraketten soruşturma!

Eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya platformunun yapay zeka aracına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Grok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle suçlanıyor.

SHABER3.COM

Elon Musk'ın satın almasının ardından ismini X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunda kullanılan yapay zeka aracı büyük krize neden oldu.

Grok isimli yapay zeka aracı, kullanıcılara verdiği yanıtlarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Başka birçok kişiye de hakaret eden Grok, tepkiyle karşılandı.

Yandaş Sabah'ın aktardığına göre Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Grok'a erişim engeli geleceği de sosyal medyada iddia edildi.

Ayrıca Grok'un yanıt vermeyi durdurduğu da söylendi. Grok'un verdiği küfürlü yanıtların X'ten silindiği görüldü.

GROK AÇIKLAMA YAPTI
Grok'un resmî X hesabından da açıklama yapıldı. Grok, uygunsuz paylaşımları kaldırmaya başladıklarını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber X'in yapay zekası Grok'a da Erdoğan'a haraketten soruşturma! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:55