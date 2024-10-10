Samanyolu Haber /Teknoloji / X'te para kazanma yöntemi değişti. İşte yeni tüyolar! /10 Ekim 2024 12:21

X'te para kazanma yöntemi değişti. İşte yeni tüyolar!

Eski adıyla Twitter olan X'te para kazanma şeklinin değiştiği duyuruldu. Uygulamada artık reklam gösterimlerine göre değil, X Premium abonelerine göre ödeme yapılacağı açıklandı.

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X, içerik üreticileri için önemli bir gelişme olarak yeni bir gelir paylaşım modelini duyurdu. Bu yeni model, reklam gelirlerine dayalı eski sistemi geride bırakarak, X Premium abonelerinin etkileşimlerine dayanacak.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE DAHA İSTİKRARLI GELİR
Yeni gelir paylaşım modeli, içerik üreticilerine daha istikrarlı ve tahmin edilebilir bir gelir sağlamayı amaçlıyor. Önceki sistemde reklam gelirlerine bağlı ödemelerin aksine, artık içerik üreticileri, X Premium aboneleri tarafından yapılan beğeni, yorum ve paylaşım gibi etkileşimlerden doğrudan gelir elde edecek. Bu değişiklik, içerik üreticilerinin kontrolü dışında olan reklam gelirlerine bağımlılığı azaltacak.

X PREMİUM’UN BÜYÜMESİ İLE ARTAN KAZANÇ
Halktv'de yer alan habere göre X Premium'un büyümesi, Premium aboneleri tarafından yaratılan değerle orantılı olarak içerik üreticilerinin daha yüksek ödemeler almasını sağlayacak. Şirket, içerik üreticilerinin gelir elde etmesinin yalnızca X Premium ile mümkün olduğunu belirtti.

ABONELİKLE DESTEKLENEN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR SAĞLANACAK
Kullanıcılar, sevdikleri hesapları desteklemek için X Premium abonelik hizmetine kaydoldukça, içerik üreticileri de platformdan sürdürülebilir bir gelir elde edebilecek. Bu durum, yeni gelir paylaşım modelinin içerik üreticilerine daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sunduğunu gösterdi.
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