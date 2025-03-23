X'ten Musk ve Erdoğan'ı karşı karşıya getiren hamle

Sosyal medya platformu X, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler aleyhine verilen mahkeme kararlarına karşı itiraz ettiklerini duyurdu. Global Government Affairs X'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'deki ifade özgürlüğü kısıtlamalarının savunulması gerektiği vurgulandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada, “Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) aldığı kararların, haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler üzerindeki baskıyı arttırdığına inanıyoruz. Bu kararlar, sadece hukuka aykırı olmakla kalmayıp, milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyuyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararları bir platform sağlamak, X için her şeyden önemlidir” denildi.





X, Türkiye'deki bu kararların hukuki yollarla mücadele edilmesini ve ifade özgürlüğünün savunulmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.





Bu açıklama, sosyal medya platformunun dünya genelindeki ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. X, faaliyet gösterdiği her ülkede kullanıcılarının ifade özgürlüğünü koruma ve savunma taahhüdünü yineledi.