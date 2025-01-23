X'ten TRT'ye şok: Bolu Belediyesi’ni suçlayan paylaşımını yalanladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı getirdi. Yayın yasağının kalkmasının ardından TRT bir belge yayınlayarak otelin belediye tarafından denetlendiğini iddia etti.





TRT tarafından paylaşılan belgede, Mudurnu Enerji ve Sanayi A.Ş.'nin 70 metrekarelik bir alan için kafe-restoran bölümü için başvurduğu ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından bu bölüme yeterlilik raporu verildiği kaydedildi.









GÖNDERİYE BİLDİRİM KONULDU

TRT Haber’in, söz konusu haber ve belgeyi paylaştığı X platformunda, sistem tarafından habere düzeltme yapıldı ve altına not düşüldü. X tarafından habere düşülen notta, mevzuatın yazdığı resmi web sitesinin linkini paylaşarak "Dayanılan belgede yangın denetimin yanan otele değil 70 m2’lik bir restorana yapıldığı yazıyor, otelin adı bile belgede yazmıyor. Bu haliyle tweet, sanki resmi bir belgeye dayanmış gibi göstererek yanıltmakta. Yönetmeliğe göre denetim yetkisi belediyelerde değil bakanlıktadır." ifadeleri kaydedildi.





NE OLMUŞTU?

Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi can vermişti. Gece saatlerinde başlayan yangın sırasında otelin yüzde 80-90 civarında dolu olduğu öğrenilirken otelde 238 kişinin konakladığı kaydedildi. Otelde birçok ihmal ortaya çıkarken yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ve yangın sensörlerinin çalışmadığı iletildi. Facianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 günlük milli yas ilan etti.