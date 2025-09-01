Samanyolu Haber /Dünya / ‘Ya Almanya AfD’yi seçer ya da sonu gelir’ diyen Musk'a tepkiler büyüyor /01 Eylül 2025 12:02

‘Ya Almanya AfD’yi seçer ya da sonu gelir’ diyen Musk'a tepkiler büyüyor

Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki Kuzey Ren-Vestfalya seçimleri öncesinde aşırı sağcı AfD’ye desteğini yineleyerek, “Ya AfD seçilir ya da Almanya’nın sonu gelir” dedi. Musk’ın açıklamaları, Alman kamuoyunda tepki gördü.

Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki Kuzey Ren-Vestfalya yerel seçimleri öncesi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) destek verdi. Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AfD’yi seçmemekle Almanya’nın “sonunun geleceğini” öne sürdü.


Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Tesla CEO’su Elon Musk, Almanya’daki seçimlere yeniden müdahil oldu. Musk, 4 Eylül’de yapılacak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki yerel seçimler öncesi, göç ve İslam karşıtı politikalarıyla bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif Parti (AfD)’ye yeniden destek açıklaması yaptı.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Köln’de imzalanan “Fairness Anlaşması”na atıfta bulunarak, “Ya Almanya AfD’yi seçer ya da Almanya’nın sonu gelir” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaya göre yedi parti, seçim kampanyalarında göçmenler üzerinden olumsuz söylem kullanılmaması konusunda uzlaşırken, AfD sürece katılmamıştı.

Musk, Almanya’da şubat ayında yapılan erken genel seçimler öncesinde de benzer bir açıklama yaparak, “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” ifadelerini kullanmış ve Alman kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşılanmıştı. AfD, önceki NRW seçimlerinde özellikle Gelsenkirchen ve Duisburg gibi kentlerde oylarını yüzde 24,6 oranında artırarak, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) önüne geçmişti.
