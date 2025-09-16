Ya Demirtaş? DEM Parti’den çağrı: Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer serbest bırakılmalı





‘KAYYUMLAR ÇEKİLMELİ’





ERDOĞAN’A YANIT

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluklarına tepki göstererek, “Kayyumlar geri çekilmeli, seçilmiş başkanlar serbest bırakılmalı” dedi.Meclis’te basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden uzaklaştırılarak tutuklanmasına tepki gösterdi.Beştaş, her iki belediyeye kayyum atanmasının ve belediye meclis üyelerinin de tutuklanmasının “demokratik bir toplum idealinden Türkiye’yi uzaklaştırdığını” söyledi.“Tutuklananlar, belediye başkanları da dahil olmak üzere seçilmiş kimseler. Ama iddianamede bu bir ‘sızma faaliyeti’ olarak değerlendiriliyor. Seçilmek nasıl sızma faaliyeti olabilir? Bir de ‘sözde örgütsel strateji’ deniyor. Bu kavramların nasıl yorumlanacağı gerçekten güç.”18 Eylül’de İstanbul’da görülecek duruşmayı hatırlatan Beştaş, şu çağrıyı yaptı:“Biz tüm belediye meclis üyelerinin, Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer’in bir an önce serbest bırakılmalarını; Şişli ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumların geri çekilmelerini istiyoruz. Bu çağrımızı Meclis’ten bir kez daha yapıyoruz.”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye süreci” sözlerini de değerlendiren Beştaş, “Bu konuda daha hızlı hareket edilmesine, somut adımların atılmasına ve halktaki güvensizliği giderecek gelişmelere ihtiyaç var” dedi.