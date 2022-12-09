Ya Devlet yurtlarındaki çocuklar

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığını iddia etmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.







Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'de yaşanan çocuk istismarının oldukça yaygınlaştığı iddiaları bir kez daha ortaya çıktı











Adalet Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artarken 250 bin çocuk istismara uğradı.

Son ortaya çıkan olayla ilgili kişilerin bir dini grupla ilişkilendirilmesi tartışmaları faha farklı yerlere ulaştı .

Buradan tüm tarikatler ve cemaatlerin yurtlarının kapatılması gerekti söyleniyor.





Yer yerinden oynamalı, ülke ayağa kalkmalı sesleri yükseliyor her yerde…





İktidarın korku duvarlarının aşıldığı anlaşılıyor. Tepkiler de özünde güzel ve yerinde. Bu karşın seçim sürecinde olayın patlak vermesi ve konunun direk dine yönlendirilmesi akıllara samimiyet eksikliğini getiriyor.





Peki aynı bir kısım medya ve muhalefet partileri, Yatılı Devlet Kız yurtlarında yaşanılanlara karşı birşey yaptı mı?





Gazeteci Cevheri Güven konuyla alakalı 8 ay önce geniş çaplı bir haber dosyasıyla kamuoyunu aydınlatmıştı. Muhalefet partileri bu konunun üzerine gidebildi mi? Yoksa bu tür olaylar devlet yapınca masumlaşan olaylar mı?