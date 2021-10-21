Faiz kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iktidarı sert sözlerle eleştirdi.







“ŞAHIS VE ŞÜREKASI ÜLKEYİ AÇLIĞA DOĞRU GÖTÜRÜYOR”





Kılıçdaroğlu, “Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!” ifadelerini kullandı.





“MİLLETİMİZ BUNU HAK ETMİYOR”



Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ’lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık…” ifadelerini kullandı.







