Ya temsilcilik açılacak ya da...

Zengin'in tasarının içeriğine yönelik açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







*Sosyal ağ sağlayıcısı tanımlıyoruz. Özellikle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluk getiriyoruz. Yurt dışında ise bir temsilci oluşturmalarını istiyoruz. Gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olmak zorunda. Kimse bu temsilci alenen ilan edilmesini istiyoruz.







*Eğer kişinin mahkemeye gitmeksizin kendisinin kişilik haklarıyla alakalı bir ihlal olduğunu düşünüyorsa, özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir mağduriyet hissediyorsa temsilciye başvurmasını ve 24 saat içerisinde geri dönüş almasını istiyoruz.





*Kendilerine yapılan başvurularda 6 aylık sürelerle raporlarını istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil.





*Eğer Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezlerse 5 aşamalı bir yaptırım var. Amacımız asla sosyal ağların kapanması değil. Birincisi kurum tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 günlük bir bekleme süresi. Eğer yerine getirilmezse 30 milyon lira bir cezası olacak. Üçüncü aşamaya geldiğimizde üç aylık reklam vermeme cezası getireceğiz. Para transferlerine de imkan verilmemiş olacak.





*Bu noktada da yerine getirilmezse birinci aşamada yüzde 50 bant daraltma, yine yerine getirilmezse yüzde 90 oranında bant daraltma cezası verilecek. Amacımız kullanılmaz hale getirmek değil, Türkiye'ye temsilci getirmeye mecbur bırakmak. Bant daraltma kararı verilirse erişim sağlayıcılar bunu 4 saat içinde yerine getirmek olacak.





*Kişilik hakkının ihlalinde temsilciye başvurulacak ve sayfanın kaldırılması istenecek.





*Sahte hesaplarla ilgili sorumluluk sosyal ağ sağlayıcısının sorumluluğunda olacak.



