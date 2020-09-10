Yaban hayvanlarının nüfusu 50 yılda yüzde 68 azaldı









Kuruluşun raporunda "felaket derecesindeki" bu düşüşün hiçbir yavaşlama belirtisi göstermediği gibi, doğanın insan eliyle tahribatının görülmedik bir seviyeye çıktığı vurgulandı.





WWF Başkanı Tanya Steele, "Ormanlarımızı yaktığımız, denizlerde aşırı balık avladığımız ve doğal yaşam alanlarını yok ettiğimiz için yaban hayatı serbest düşüşte. Dünyamızı mahvediyoruz, sağlığımızı, güvenliğimizi ve yeryüzünde hayatta kalma şansımızı riske atıyoruz. Zaman daralırken doğa bize şimdi imdat sinyali gönderiyor" dedi.





Sayılar ne anlama geliyor?

Raporda bilim insanlarının dünya genelindeki gözlemlerine dayanılarak binlerce canlı türünün nüfuslarına bakıldı.





Buna göre 20.000'den fazla memeli, kuş, hem karada hem denizde yaşayan hayvan, sürüngen ve balık nüfusunun 1970'ten bu yana ortalama yüzde 68 oranında azaldığı ortaya çıktı.



