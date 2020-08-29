Yabancı dil öğrenme ihtiyacı ortadan kalkacak mı?

Teknoloji girişimcisi ve Tesla CEO'su Elon Musk, canlı yayında beynine ufak bir bilgisayar yerleştirildiğini söylediği domuz Gertrude'u tanıttı.





Canlı yayında bir bilgisayarı doğrudan beyne bağlayan Neuralink implant cihazların tanıtımını yapan Musk, "Burada sağlıklı ve mutlu bir domuz görüyoruz. İlk başta biraz utangaç davranıyor ancak enerjisi yüksek ve hayattan keyif alıyor. Bu domuza iki aydır implant takılı" dedi.









Musk, Gertrude'un beynine yerleştirilen implantı "kafatasınızdaki küçük telli Fitbit" olarak nitelendirdi.





2016 yılında kurulan Neuralink şirketi, nörolojik sorunların tedavi edilmesinde rol oynayabilecek bir implant üretme amacıyla kuruldu. Örneğin implantın felçli insanların bilgisayar faresi kullanabilmesini sağlayabilmesi hedefleniyordu.





Musk daha sonra Dorothy isimli bir domuz daha tanıttı. Girişimci, Dorothy'nin beyninde daha önce implantın bulunduğunu ancak daha sonra çıkarıldığını ifade etti. Musk, bu vesileyle implantın güvenli bir şekilde takılıp çıkarılabildiğini söyledi.









İmplantın ilk aşamalarda büyük oranda sağlık için kullanılacağını ifade eden Musk, Neuralink'in gelecekte insan beyninin yapay zeka ile de mücadele etmesine de imkan sağlayacağını iddia etti. Musk, "Bu teknoloji potansiyel olarak insanların Tesla'sını çağırması, video oyunu oynaması veya omurilik felçli birinin tekrar yürümesini sağlamak için kullanılabilir" dedi.



