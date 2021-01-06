Yabancı 'dolar bu yıl kaça gider' diyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının ardından Türk Lirası, yabancı paralar karşısındaki yatay seyrini sürdürüyor.





Dolarda küresel kan kaybı sürerken dolar endeksinin son 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 89,50'nin altına geriledi.

Dolar uluslararası piyasalarda değer kaybederken, euro/dolar paritesi 1.23'ü aştı. TL'nin olumlu ayrışmasının sürdüğü piyasada dolar kuru 7,38 seviyesine güne başlarken öğleden önce 7,35 altını gördü.





Dolar/TL, 2020 yılını 7,4299 seviyesinden, euro/TL 9,0747, kur sepeti 8,2582'den kapattı. Bugün 7,35 seviyesinin altına inen dolar/TL'nin gelecekteki performansına ilişkin küresel bankalardan da tahminler geliyor.





Artigercek.com'da yer alan habere göre UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7,00 seviyesine kadar çekileceği tahmininde bulundu. Rabobank da, önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini açıkladı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten HSBC, tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.





Barclays ise yıl sonu dolar/TL tahminini 8,40 olarak açıkladı.





UBS: DOLAR/TL İKİNCİ ÇEYREĞİN SONUNDA 7 SEVİYESİNE KADAR ÇEKİLİR





İsviçre bankası UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7,00 seviyesine kadar çekilme bekliyor. Sonrasında ise beklentisi kurda yükseliş yaşanacağı yönünde. Bankanın dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7,10, 7,00, 7,30 ve 7,60 oldu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasını sıkılaştırması ve doların genel zayıf seyriyle birlikte TL'nin geçen haftalarda değer kazandığı belirtilen notta, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığın ve küresel dinamiklerin lirayı desteklemeye devam edebileceği ifade edildi.







TL'nin dolar karşısında yılı yüzde 20 düşüşle tamamladığına değinen UBS, kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan görev değişikliklerinin makro politikada iyileşmenin temellerini oluşturduğunu belirterek, bu yıl TL'nin daha iyi bir performans göstermesini bekliyor. Bununla birlikte risklerin devam ettiği konusunda uyaran banka, geçmiş verilerin uzun vadede büyüme odaklı politikalara dönüşü işaret ettiğinin altını çizdi.





Enflasyon verisinin aralıkta yıllık yüzde 14,6 ile sürpriz yaptığını belirten bankaya göre bu durum sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini gösteriyor. UBS'in genel beklentisi, TCMB'nin yeni patikasında devam edeceği varsayımıyla, para politikasında son birkaç ayda yaşanan iyileşmenin lirayı desteklemeye devam edeceği yönünde.





Bankanın beklentilerine ilişkin riskler ise sıkı parasal koşulların yetersizliği, makro politikaların enflasyonla mücadeleden ekonomik büyümeye kayması ve jeopolitik riskler olarak sıralandı.





HSBC, DOLAR/TL'DE 7,10 SEVİYESİYLE KISA POZİSYON AÇTI







HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.





Türk Lirası'nın taktiksel açıdan bakıldığında daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çeken banka özellikle risk iştahının olduğu ortamda yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na yönelik ilgisinin canlandığını, ters dolarizasyonun yükselebileceğini ve Türk Lirası'nın desteklenebileceğini belirtti.





Aralık ayında kaydedilen enflasyonun geçmiş dönemden gelen kurdaki birikimli etkinin ve eylül-ekim dönemine kadar devam eden genişlemeci para politikasının yansıması olduğuna dikkat çeken banka enflasyonun 2021'in ilk bölümünde yükselmeye devam edeceğini öngördü.





Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğuna dikkat çeken banka tam bir normalleşmenin kuru 6,50 seviyesine çekebileceğine dikkat çekti.





CITI: MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI TÜRK VARLIKLARINI KISA VADEDE DESTEKLEYECEK





Citi, Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor yayımladı. '2021 için beş temel soru' adlı raporda Türk varlıklarının 2021 performansını belirleyecek beş sorunun cevaplanması gerektiğini belirten kurum, "teşvikle desteklenen toparlanma sonrası sırada ne var? Enflasyonda en kötüsü geride mi kaldı? İki faiz artışı ve sadeleşme sonrası TCMB sıkılaşması bitti mi, mali hedef ve politikalarda sırada ne var, uluslararası rezervler nasıl yerine konulacak?" sorularına yer verdi.





Raporda, Türkiye ekonomisinin pandemi şokunun ardından beklentilerden daha hızlı toparlandığı ancak bunun bir takım maliyetleri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Genişleyici politika duruşu ve güçlü kredi büyümesi iç talebi desteklerken oluşan fazla TL likiditesi uluslararası rezervlerde büyük kayba ve dolarizasyonda keskin artışa yol açtı. Bunun yanı sıra iç ve dış dengedeki kötüleşme, yeni ekonomi yönetiminin makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmek için bazı olumlu adımlar atmasıyla sonuçlandı" ifadesi kullanıldı.





Yatırımcıların Türk varlıklarında kısa vadede olumlu algısının devam edeceğini öngören kurum, "Gelişen ülke varlıklarına ilginin tekrar artması ve Merkez Bankası'nın faiz artışıyla sadeleşme politikası TL'yi ve tahvil piyasasını kısa vadede destekleyecek" ifadesine yer verdi.





Talep yönetiminden arz tarafına kadar politikalarda değişim olmadıkça 2018 öncesi büyüme performansını yakalamanın zor olduğu belirtilirken, "Eğer yılın ilk yarısında risk priminde anlamlı düşüş devam etmezse enflasyon göstergelerimiz Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşma yapmasının gerekebileceğini gösteriyor" dendi.





Rezerv konusunda ise "Merkez Bankası'nın kurala dayalı bir mekanizması oluşturmadan önce sermaye akışları ve dolarizasyon sürecini izleyeceğini düşünüyoruz" açıklamasına yer verildi.





BARCLAYS'İN YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ 8,40







Barclays, enflasyonun yüzde 14 civarında seyredeceğini, yıl sonu dolar/TL tahminlerinin ise 8,40 olduğunu belirtti.





Ercan Ergüzel öncülüğündeki Barclays analistleri e-mail yoluyla yaptığı değerlendirmede Türkiye'de manşet enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 14 civarında yatay veya hafif aşağısında seyredeceğini, yıl sonunda tek hanelere düşeceğini öngördü. Kurum, dolar/TL'de yıl sonu tahminlerinin de 8,40 olduğunu açıkladı.





En büyük aşağı veya yukarı yönlü riskin dolar/TL kurunda olduğunu belirten kurum, "Kur geçişkenliği ve güçlü rezervler/dış denge hedefleri göz önüne alındığında Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin altına inmesinden kaçınacağını düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.





RABOBANK: ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DOLAR/TL 7'NİN ALTINA DÜŞEBİLİR





Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys, aralık ayı enflasyon verisinden sonra dolar/TL tahminini paylaştı. Matys, iyi bir algı olduğunu, Türk Lirası'nın da bundan faydalandığını vurgulayarak, önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini söyledi.





Stratejist Matys’in açıklamalarında öne çıkanlar şunlar oldu:





"Olumlu olmak için sebepler var. Enflasyon baskısı gıda tarafından olan biraz daha ılımlılaştı, o yüzden de bunun aşağı yönlü bir başlangıcın trendi olduğunu söyleyebiliriz. Yani gıda fiyatları son birkaç ayda gördüğümüz kadar enflasyona katkı sağlamayacak. Bunun en büyük sebebi TL. Türk Lirası iyi bir performans gösteriyor ve daha da fazla potansiyeli var. TL önümüzdeki aylarda son kazançlarını daha da arttırabilir. İyi bir algı var, gelişen piyasalar ve TL de bundan faydalanıyor. Dolar karşısında kazançlarını daha da arttırmasını bekliyorum. Önümüzdeki aylarda sanırım hala 7’nin altına düşmesini beklemek mantıklı olacaktır."