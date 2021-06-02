Yabancı ekonomistlerden rekor tahmin

Erdoğan’ın “Merkez Bankası Başkanı’nı (Şahap Kavcıoğlu) aradım, faiz indirimi şart dedim” şeklindeki sözlerinin ardından dolar bugün itibarıyla 8,60 seviyesinde işlem görüyor. Dolarda yaşanan hareketlilik dövizin akıbetinin nasıl olacağına yönelik tartışmalara neden oldu.







BBC Türkçe’ye konuşan yabancı analistler dolar için yıl sonu tahminlerinin 9,5 lira olduğunu aktardı.Stratejist Piotr Matys, Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından "Faizlerde olası bir indirim TL'nin daha da düşmesine yol açacaktır. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı artırır ki, enflasyon zaten yüzde 17'nin üzerinde" diyor.





Stratejist Matys, TCMB'nin bağımsız hareket edemediği müddetçe Türkiye'nin yüksek enflasyon sarmalından kurtulamayacağı görüşünde:





"Türkiye'nin en güçlü kişisi, yüksek faizin enflasyona yol açtığı gibi geleneksel olmayan görüşleriyle para politikasına müdahale ettiği ve TCMB bağımsız davranamadığı müddetçe enflasyon sorunu çözülemeyecektir."





Londra merkezli ekonomik danışmanlık kurumu Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, TCMB'nin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz indirmesini beklemiyor. Ancak Tuvey'e göre TCMB'nin para politikasını gevşetmesi an meselesi.





Tuvey, "Faiz indirimi yakın vadede daha güçlü bir ekonomik büyüme sağlayacaktır ancak bu da enflasyonun yüksek seyretmesine ve enflasyon beklentilerinde çıpanın daha da kaybolmasına yol açar" değerlendirmesinde bulunuyor.





Capital Economics'in yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisinin 9,5 olduğunu söyleyen Tuvey, "Jeopolitik gerilimin yükselmesi gibi herhangi bir şok, kurda sert yükselişlere yol açabilir. Bu da Merkez Bankası'nın söylemi tersine çevirerek faizleri artırmasına sebep olabilir" diyor.





Londra merkezli BlueBay varlık yönetimi şirketi gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash ise yabancı yatırımcının TCMB'nin bağımsız olduğuna dair inancını yitirdiğini aktarıyor.





Erdoğan'ın para politikasını yönettiğini ve bu yüzden Kavcıoğlu'nu atadığını düşünen Ash, "Bence Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri suyu bulandıracak herhangi bir şey yapmaktan kaçınıyor, ekibi ne derse o yönde karar alıyor" ifadelerini kullanıyor.





TL'nin düşüşüne devam edip etmeyeceği sorusuna ise Ash, "Gerçek şu ki TL 2008'den beri düşmeye devam ediyor, değerinin yüzde 80'ini kaybetti. Bu gidişat şimdi neden değişsin ki?" diyor.