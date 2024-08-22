Samanyolu Haber /Politika / 'Yabancı Fon' alanları ‘Vatana ihanetle’ suçlayan SETA, yine AB’den fon aldı /22 Ağustos 2024 12:11

'Yabancı Fon' alanları ‘Vatana ihanetle’ suçlayan SETA, yine AB’den fon aldı

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ isimli eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programının Türkiye’deki partnerlerinin iktidara yakın kuruluşlar olması dikkat çekerken fon alanları ‘vatana ihanetle’ suçlayan SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, yine AB’den 291 bin 20 Euro’luk fon aldı.

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Kurucuları arasında MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bir dönem koordinatörlük yaptığı, fon alan kuruluşları ‘vatana ihanet’ etmekle suçlayan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) Avrupa Birliği’nden 291 bin 20 Euro’luk fon aldı.

SETA’nın daha önce aldığı yurt dışı kaynaklı fonlar şöyle:

- Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri projesi için 41 bin 20 Euro,
- Bilgi ve Veri Güvenliği ile Güçlendirilmiş Sivil Toplum Çalışmaları projesi için 250 bin Euro.
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