Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancı geçen hafta da sattı /25 Eylül 2020 12:38

Yabancı geçen hafta da sattı

Yabancı yatırımcılar 2020 yılının ilk 9 ayında 13,2 milyar dolarlık net satış yaparak Türkiye'yi terk etti.

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11-18 Eylül haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 2,6 milyon dolar hisse senedi alımı yaparken, 133,5 milyon dolar repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. 

12 hafta aradan sonra yabancılar ilk kez hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, 11-18 Eylül tarihleri arasında yüzde 0,84 değer kazanmış olup 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 49 baz puan arttı.

14,4 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 5,4 milyar dolarlık hisse senedi, 7,8 milyar dolarlık DİBS satışı yaptı. Yabancı yatırımcı 2020 yılında toplam 13,2 milyar dolarlık menkul kıymeti elinden çıkardı.

Son 1 yılda 5,8 milyar dolarlık hisse senedi, 8,6 milyar dolarlık DİBS satışı olmak üzere toplam 14,4 milyar dolar tutarında yabancı çıkışı oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 18 Eylül itibarıyla yüzde 50,1. 2019 yılı kapanışında yüzde 60,9 olan yabancı payı 2018 yılında yüzde 64,4 seviyesinde idi.
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