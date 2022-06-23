''Yabancı güçler Libya'dan çıksın''





Bu arada Libya'da Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin 18 ay olarak belirlenen görev süresi sona ererken başkent Trablus sokaklarında hükümete bağlı güçlerin artırıldığı gözlendi.

Libya'da seçim çıkmazı

Başağa, bunun ülke genelinde ateşkesi korumak için kurulan 5+5 Ortak Askeri Komitesi tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi.Başkent Trablus'taki hükümeti devralmak için destek arayışı kapsamında Londra'ya giden Başağa, Reuters'a verdiği mülakatta, ülkedeki yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini kararlaştıran 5+5 Komitesinin de "büyük bir destekçisi" olduğunu söyledi.BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, Trablus hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.Kendi hükümetinin ülkenin orta kesimindeki Sirte kentinde çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran 59 yaşındaki siyasetçi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin bu adımı reddettiğini bunun da bir açmaza neden olduğunu savundu.Rus özel askeri güvenlik şirketi Wagner'in Libya'daki varlığına ilişkin bir soru üzerine Başağa, gruba bağlı savaşçıların Libya'da bulunduğunu ancak kendinin 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin arkasında durduğunu dile getirdi.Ortak Askeri Komite, daha önce yaptığı açıklamalarda Libya'daki tüm yabancı güçlerin ülke dışına çıkması gerektiğini belirtmişti."Bu yaklaşımı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Çok güçlü bir şekilde." diyen Başağa, Moskova ile herhangi bir ilişkisi olmadığını ileri sürdü ve 5+5 Ortak Askeri Komites ile çalışacağını sözlerine ekledi.Wagner'in Afrika'daki rolü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yeniden gündeme geldi.Wagner, 2019'da Trablus'taki BM destekli, uluslararası tanınırlığa sahip hükümete karşı saldırı başlatan ve BAE Rusya ve Mısır tarafından desteklenen Halife Hafter'i desteklemek üzere Libya'da konuşlandırıldı.Söz konusu saldırılar, Türkiye'nin Trablus hükümetini desteklemek üzere kendi ordusunu göndermesiyle geri püskürtüldü.Libya'da halihazırda Türk askeri üsleri de bulunuyor.Trablus'ta son iki gündür hükümete bağlı ek güçlerin konuşlandırıldığı ve silahlı araçların sıkça görüldüğü ifade ediliyor.Gözlemciler bunu, hükümetin yönetimi devretmeyi reddettiği yönünde verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor.Ulusal Birlik Hükümeti'nden birkaç gün önce yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi krizden açık bir Anayasa, başkanlık ve parlamento seçimleri yapılarak çıkılabileceği ifade edilmişti.Dibeybe de daha önceki açıklamalarında görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini belirtiyordu.Başağa, "ülkedeki tüm güvenlik, mali, askeri ve yargı makamlarını, ulusal, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, görev süresi dolmuş hükümetle iş yapmamaya" çağırdı.Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında belirlenen yol haritasında geçiş süreci yönetiminin görev süresi 18 ay olarak öngörülmüştü.Libya'da bir süredir Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.