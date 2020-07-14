Samanyolu Haber /Gündem / “Yabancı öğrencilerin ABD’ye girişi şimdiden reddediliyor” /14 Temmuz 2020 09:43

“Yabancı öğrencilerin ABD’ye girişi şimdiden reddediliyor”

Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) dairesinin yabancı öğrencilere yönelik kararına karşı açtığı davaya destek veren onlarca üniversite ve yüksek okul “mahkemenin dostu” sıfatıyla başvuruya yönelik görüşlerini bildiren bir notu mahkemeye sundu.

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Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın 6 Temmuz tarihli kararının derslerini tamamen çevrimiçi (online) olarak alacak yabancı öğrencileri ülkeyi terk etmek zorunda bırakacağı sanılıyor.

Mahkemeye sunulan notta eğitim yılı başladığı için ABD’ye geri dönmek isteyen uluslararası öğrencilerin ülkeye girişinin şimdiden reddedildiği kaydedildi. Buna örnek olarak da Güney Koreli bir DePaul Üniversitesi öğrencisinin San Francisco Havaalanı’nda geri çevrilmesi gösterildi.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili görüş almak istediği yetkililerse yorum yapmadı.

Google, Microsoft, Facebook ve Twitter gibi teknoloji devleriyle işçi sendikaları da Harvard ve MIT’nin davasını destekleyen görüş bildiren notlarını mahkemeye geçen hafta sunmuştu.

Bunların yanı sıra 20’den fazla kent, kasaba ve ilçe de karara karşı olduklarını bildirmişti. Amerikan üniversite ve yüksek okullarında bir milyondan fazla yabancı öğrenci bulunuyor. Yabacı öğrencilerin öğrenim bedelini çoğu zaman indirimsiz ödemesi okulların kazancının önemli kısmını sağlıyor.

Dün (Pazartesi) başta Massachussetts, 16 başka eyalet ve başkent Washington kararın “zorbaca”, “beklenmedik” ve “yasadışı” olduğu gerekçesiyle dava açtı. Karara karşı dava açan diğer eyaletler arasında New York ve California da var.

Boston’da kararın geçici olarak engellenmesi için yapılan başvuruda federal yargıcın bugün (Salı) tarafları dinlemesi bekleniyor.

ICE’ın talimatı akademik ve meslek eğitimi öğrencilerini kapsayan F-1 ve M-1 vizesi sahiplerini ilgilendiriyor. Kurumun verilerine göre Dışişleri Bakanlığı 2019 yılında 388 bin 839 F vizesiyle 9 bin 518 M vizesi vermişti.

Talimatname bire bir eğitim alan öğrencileri ya da derslerinin yalnızca bir kısmı çevrimiçi olan öğrencileri kapsamıyor. Ancak üniversitenin öğrencinin eğitiminin tamamının çevrimiçi olmadığını doğrulatması gerekiyor.
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