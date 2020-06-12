Yabancı sermaye kaçıyor!

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre cari işlemler dengesi nisan ayında 5,1 milyar dolar açık verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3,3 milyar dolar oldu.







Cari açıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3 milyar dolar artarak 3,8 milyar dolara ulaşması etkili oldu.





Geçen yılın nisan ayında 2,3 milyar dolar net fazla veren hizmetler dengesinin nisanda 240 milyon dolar net açık vermesi de açığı tırmandırdı.







Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın nisan ayında 3,3 milyar dolar fazla vermişken, bu ayda 3,3 milyar dolar açık verdi.





YABANCI YATIRIMCI KAÇIYOR





Cari açık tırmanırken, finansman tarafında da tablo endişe verici. Yabancı sermaye Türkiye'den kaçıyor. 2019 yılı nisan ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yabancı yatırımlar kaleminde 2020 yılı nisan ayında 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti.





"Sıcak para" diye bilinen portföy yatırımları ise 2,365 milyar dolar tutarında azaldı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yabancılar hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında 1 milyar 13 milyon dolar net satış yaptı.





CARİ DENGE NEDİR?





Cari işlemler dengesi olarak da tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından teşekkül eder.





Ülkenin cari işlemlerden elde ettiği gelirler, cari işlemlere yapılan giderlerden daha büyükse bu durum cari fazla (cari işlemler fazlası); daha küçükse cari açık (cari işlemler açığı) olarak nitelenir.