Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancı sermaye ülkeden kaçışa devam ediyor /13 Şubat 2020 19:38

Yabancı sermaye ülkeden kaçışa devam ediyor

Türkiye ekonomisiyle ilgili kaygılar giderek artarken, yabancı sermaye de kaçmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 632 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında 82,8 milyon Dolarlık hisse senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında net 82,8 milyon Dolarlık hisse senedi ve 548,7 milyon Dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 10,9 milyon Dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 377 milyon Dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 862,3 milyon Dolar'a yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 481,4 milyon Dolar'dan 14 milyar 859,8 milyon Dolar'a geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,9 milyon Dolarlık alışla 354,8 milyon Dolar'dan 365,7 milyon Dolar'a çıktı.
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